Felipe Anderson verso l’addio al Palmeiras, prossima destinazione Qatar per l’ex capitolino?

Felipe Anderson, ex Lazio e oggi al Palmeiras, potrebbe lasciare il Brasile già a gennaio: dal Qatar arrivano i primi sondaggi per l’esterno offensivo

Il futuro di Felipe Anderson potrebbe essere lontano dal Brasile. L’ex attaccante della Lazio, protagonista di stagioni importanti in biancoceleste e molto legato alla piazza romana, sarebbe infatti a un passo dall’addio al Palmeiras, club con cui è attualmente tesserato. Da alcune settimane, infatti, attorno al suo nome si rincorrono insistenti voci di mercato che parlano di un possibile trasferimento in Medio Oriente.

Secondo quanto riportato dal portale Bolavip, una squadra del Qatar avrebbe chiesto informazioni sull’esterno offensivo brasiliano, manifestando interesse a portarlo in Asia già in questa sessione di calciomercato. Al momento si tratterebbe di un semplice sondaggio esplorativo: il nome del club non è stato reso noto, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime settimane, trasformandosi in una trattativa vera e propria.

Felipe Anderson, dal ritorno in Brasile alle sirene arabe

Felipe Anderson era rientrato in patria nell’estate del 2024, salutando la Lazio dopo una lunga esperienza in Serie A e scegliendo il Palmeiras per iniziare una nuova fase della sua carriera. Un ritorno accolto con grande entusiasmo, ma che ora potrebbe già essere arrivato a un punto di svolta. Il giocatore starebbe valutando seriamente l’ipotesi di lasciare il Brasile per intraprendere una nuova avventura professionale, attratto anche dalle condizioni economiche offerte dal calcio qatariota.

In questo momento, il calciatore è alle prese con il recupero da un problema alla caviglia, che gli ha fatto saltare le prime gare stagionali. Nulla di particolarmente grave, però: lo staff medico del Palmeiras è fiducioso e il rientro in campo è previsto a breve.

Resta dunque da capire se le sirene arabe diventeranno qualcosa di concreto. Di certo, il nome di Felipe Anderson continua a essere caldo sul mercato e il suo futuro potrebbe presto intrecciarsi con una nuova destinazione, lontana dall’Europa e dal Brasile, ma comunque sotto i riflettori del grande calcio internazionale.

