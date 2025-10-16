Faraoni Lazio, il difensore ricorda gli anni in biancocelesti: «Ho un grande rimpianto»

Faraoni Lazio: «Da bambino era un sogno, ma quell’infortunio cambiò tutto». Il difensore ricorda con tanta emozione quanto fatto con i biancocelesti

Nel corso di un’intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com, Davide Faraoni si è raccontato con sincerità, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera e ricordando con affetto gli anni trascorsi alla Lazio, il club che lo ha cresciuto calcisticamente e che per lui, da tifoso biancoceleste, ha rappresentato un sogno diventato realtà.

«Sono cresciuto nelle giovanili della Lazio – ha spiegato Faraoni – e da laziale per me era un sogno vestire la maglia della mia squadra del cuore. Quegli anni mi hanno formato come giocatore e come uomo». L’attuale svincolato, reduce da un lungo percorso tra Serie A e Serie B con il Verona, ha ricordato con emozione anche i momenti difficili, in particolare l’infortunio che segnò l’inizio della sua carriera.

Nel 2009, infatti, il giovane Faraoni Lazio fu colpito da un grave problema fisico: la rottura del legamento crociato. «Durante un allenamento mi ruppi il crociato e da lì cambiò tutto – ha raccontato –. Il mio contratto era in scadenza e purtroppo non ci fu la possibilità di rinnovare. È stato un momento duro, ma anche un’esperienza che mi ha fatto crescere. Quando sei giovane, non ti rendi conto subito della gravità di certi infortuni: io l’ho presa con leggerezza, ma sono rimasto fermo otto mesi. Poi, per fortuna, sono riuscito a riprendermi».

L’ex terzino ha anche sottolineato quanto quell’esperienza, nonostante la delusione, sia stata fondamentale per la sua maturazione. «Alla Lazio ho avuto la possibilità di allenarmi con giocatori più esperti e di altissimo livello, dai quali ho imparato tantissimo. Essere in quel gruppo, anche solo per poco, mi ha migliorato sotto ogni punto di vista».

Dopo l’infortunio, Faraoni ha dovuto affrontare altri stop fisici importanti nel corso della carriera: «In totale ho perso quasi tre anni a causa dei vari problemi fisici. È stato difficile, ma fa parte del calcio. Le difficoltà ti formano e ti insegnano ad apprezzare di più i momenti belli».

Oggi, Davide Faraoni, dopo l'esperienza con l'Hellas Verona e un'intera carriera vissuta tra sacrifici e riscatto, guarda al futuro con serenità, ma senza dimenticare le origini. «La Lazio resta una parte importante della mia vita. È lì che tutto è cominciato, ed è lì che ho imparato cosa significa davvero amare questo sport».