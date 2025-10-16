Dia Lazio, l'attaccante vuole il riscatto: e contro l'Atalanta... - Lazio News 24

Dia Lazio: il senegalese torna a disposizione di Sarri e sogna il riscatto. E la partita contro l’Atalanta si preannuncia decisiva per il giocatore

Buone notizie per Maurizio Sarri: Boulaye Dia è tornato ad allenarsi con il gruppo e si candida per una maglia da titolare nella prossima sfida contro l’Atalanta. Dopo settimane difficili, segnate dall’ennesimo problema fisico di Castellanos, out per almeno un mese e mezzo, il tecnico della Lazio può finalmente contare sul rientro del centravanti senegalese, rimasto ai box durante la sosta per le nazionali a causa dei soliti fastidi alla caviglia.

Il ritorno di Dia Lazio rappresenta una boccata d’ossigeno per il reparto offensivo biancoceleste, alle prese con l’emergenza. L’attaccante, fermo ai margini per gran parte dell’inizio di stagione, ha ora la possibilità di prendersi la scena e dimostrare il suo valore. Dopo le prime sei giornate di campionato, infatti, il contributo dell’ex Salernitana è stato al di sotto delle aspettative: solo un gol, segnato nella vittoria casalinga contro il Verona, e diversi errori sotto porta che hanno pesato sul rendimento complessivo della squadra.

Come ricordato da Il Messaggero, nella mente dei tifosi è ancora vivo il ricordo dell’occasione fallita nel derby con la Roma, quando, solo davanti a Svilar, Dia calciò fuori dallo specchio in uno dei momenti chiave della partita. Da allora, il numero 9 biancoceleste ha provato a riscattarsi mettendosi a disposizione del gruppo, svolgendo quel lavoro oscuro che tanto piace a Sarri: pressing, sponde, sacrificio e movimenti per i compagni. Tuttavia, con Castellanos fermo ai box, ora serve molto di più.

La Lazio avrà bisogno dei gol di Dia per restare agganciata alla zona Europa. L’attaccante senegalese, dal canto suo, ha voglia di rilanciarsi e di ritrovare fiducia, anche in vista della prossima Coppa d’Africa, che lo terrà lontano da Formello a partire dal 21 dicembre. Fino ad allora, però, sarà lui a guidare l’attacco biancoceleste, cercando di far dimenticare le ultime prestazioni altalenanti.

Sarri, nelle prossime ore, valuterà se schierarlo dal primo minuto contro l’Atalanta. Non è escluso che il tecnico opti per un 4-4-1-1, con Pedro alle sue spalle e Basic esterno di centrocampo. L’obiettivo è restituire equilibrio e incisività a una squadra che, nelle ultime settimane, ha sofferto la mancanza di un terminale offensivo efficace.

Per Dia Lazio è arrivato il momento della verità: il rientro coincide con l'occasione perfetta per tornare decisivo e riconquistare la fiducia di Sarri e dei tifosi biancocelesti.