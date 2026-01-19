Connect with us

Falcone guarda avanti dopo la sconfitta con il Milan: «Da cosa si riparte? Dalla prestazione»

falcone lecce
Mp Bologna 23/10/2022 - campionato di calcio serie A / Bologna-Lecce / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Wladimiro Falcone

Falcone si prepara alla prossima partita contro i capitolini: «Ripartiamo dalla prestazione, con la Lazio sarà un’altra battaglia»

Dopo la sconfitta contro il Milan, il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la gara e proiettandosi verso le prossime sfide di campionato, a partire da quella contro la Lazio. Il portiere ha sottolineato come la squadra abbia lottato fino all’ultimo, senza subire pesanti sconfitte.

SITUAZIONE «Da cosa si riparte? Dalla prestazione. Abbiamo fatto due gare a San Siro in pochi giorni e c’eravamo. Non abbiamo preso goleade o cose, dobbiamo ripartire da questo».

DIFESA «Bene in difesa, ci manca qualcosa in attacco, però spero che questa cosa si possa sbloccare il prima possibile».

RIPARTIRE «Usciamo con l’amaro in bocca ma ripartiamo dalle prestazioni».

Il Lecce, dunque, guarda avanti con determinazione, consapevole delle difficoltà, ma pronto a lottare per riprendersi dalla sconfitta e affrontare al meglio le prossime sfide, a partire da quella con la Lazio.

