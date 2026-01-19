News
Falcone guarda avanti dopo la sconfitta con il Milan: «Da cosa si riparte? Dalla prestazione»
Falcone si prepara alla prossima partita contro i capitolini: «Ripartiamo dalla prestazione, con la Lazio sarà un’altra battaglia»
Dopo la sconfitta contro il Milan, il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la gara e proiettandosi verso le prossime sfide di campionato, a partire da quella contro la Lazio. Il portiere ha sottolineato come la squadra abbia lottato fino all’ultimo, senza subire pesanti sconfitte.
SITUAZIONE – «Da cosa si riparte? Dalla prestazione. Abbiamo fatto due gare a San Siro in pochi giorni e c’eravamo. Non abbiamo preso goleade o cose, dobbiamo ripartire da questo».
DIFESA – «Bene in difesa, ci manca qualcosa in attacco, però spero che questa cosa si possa sbloccare il prima possibile».
RIPARTIRE – «Usciamo con l’amaro in bocca ma ripartiamo dalle prestazioni».
Il Lecce, dunque, guarda avanti con determinazione, consapevole delle difficoltà, ma pronto a lottare per riprendersi dalla sconfitta e affrontare al meglio le prossime sfide, a partire da quella con la Lazio.
