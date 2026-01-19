Avversari
Fabregas nel pre partita: «La Lazio è una squadra importante e con Sarri ho sempre avuto un bel rapporto»
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nel pre partita del match della 21a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nel pre partita del match valido per la 21a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciato per DAZN:
«Oggi si gioca uguale rispetto al solito, ma senza punta di riferimento, Caqueret giocherà libero perché la Lazio difendee in modo particolare. Abbiamo solo un attaccante e dobbiamo farlo riposare, anche per avere freschezza in panchina. Jesus gioca a destra e Baturina a sinistra. Umore? Stiamo bene, i ragazzi sono giovani e vogliono far bene. Dobbiamo essere sempre motivati per giocare queste partite, ci sono tante gare fino a febbraio, l’aspetto mentale è importante. Abbiamo perso con il Milan ma giocando bene. La Lazio è una squadra importante, incredibile ritrovare Sarri, mi ha insegnato tante cose. Quando ci sono allenatori come lui è speciale, anche per l’aspetto umano, abbiamo avuto un rapporto speciale».
