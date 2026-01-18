Fabbian Lazio, Bournemouth ancora a fare da ostacolo! La Fiorentina resta sullo sfondo

Fabbian Lazio, sul centrocampista del Bologna che piace a Fabiani ci sono sia il club inglese che la viola: ecco cosa sta succedendo in termini di mercato

Il calciomercato della Lazio entra in una fase delicata e competitiva, soprattutto quando sul tavolo finiscono profili giovani e già pronti per il salto di qualità. È il caso di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 del Bologna, che nelle ultime ore è tornato prepotentemente al centro delle attenzioni!

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Bournemouth avrebbe infatti bussato alla porta del club rossoblù per sondare la fattibilità dell’operazione, inserendosi in una corsa che vede già coinvolte Lazio e Fiorentina.

Un intreccio di mercato che rischia di complicare i piani del direttore sportivo Angelo Fabiani, da tempo sulle tracce del centrocampista.

Fabbian Lazio, il classe 2003 resta un obiettivo concreto per Fabiani

Il nome di Giovanni Fabbian è cerchiato in rosso nell’agenda del d.s. della Lazio. Il centrocampista, reduce da una stagione positiva con la maglia del Bologna, è considerato un profilo ideale per ringiovanire la mediana biancoceleste senza rinunciare a fisicità e inserimenti offensivi.

Fabiani lo segue con attenzione già da settimane, convinto che il classe 2003 possa adattarsi bene alle esigenze tattiche di Maurizio Sarri. La concorrenza, però, cresce di giorno in giorno.

Calciomercato Lazio, la Premier League complica i piani

del Bournemouth rappresenta un fattore di disturbo non indifferente per la Lazio. Il club inglese, forte della disponibilità economica garantita dalla Premier League, può mettere sul piatto cifre e condizioni difficilmente eguagliabili dalle società italiane.

Non è la prima volta che gli inglesi si frappongono tra la Lazio e un obiettivo concreto, e anche in questo caso il rischio è quello di veder lievitare le richieste del Bologna o di perdere il giocatore di fronte a un’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Bologna, proprietario del cartellino, non ha fretta di cedere Fabbian e osserva con interesse l’evolversi della situazione, consapevole che un’asta potrebbe valorizzare ulteriormente il giocatore. Sullo sfondo resta vigile anche la Fiorentina, che monitora il centrocampista come possibile rinforzo per il futuro!

