Ex obiettivi Lazio, Berardi ha parlato così in vista del match contro i biancocelesti

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

berardi sassuolo
Mg Reggio Emilia 04/02/2023 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Atalanta / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Domenico Berardi

Calciomercato Lazio, Berardi sul match con i biancocelesti e i suoi obiettivi tra Serie A e Nazionale. Ecco le parole

Nel prepartita di Sassuolo-Lazio, sfida valida per la terza giornata della Serie A 2025/2026, Domenico Berardi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il numero 10 neroverde ha parlato della sua carriera, della Nazionale e dell’imminente sfida contro i biancocelesti, ma senza tralasciare temi legati al suo futuro. Parole che, inevitabilmente, riaccendono l’attenzione del calciomercato Lazio, da tempo interessata a profili come il suo per rafforzare l’organico.

Berardi: “Sassuolo è casa mia, ma contro la Lazio voglio vincere”

«Essere la bandiera di questo grande club è un onore», ha dichiarato Berardi. «Più che un club, il Sassuolo è una famiglia. Qui ho trovato serenità, stabilità e una società sempre presente. Questo mi rende orgoglioso». Ma il focus dell’intervista si è poi spostato sulla partita contro la Lazio, squadra che più volte in passato è stata accostata a Berardi durante le sessioni di calciomercato.

«Contro la Lazio vogliamo dimostrare il nostro valore. Sarà una sfida difficile, ma siamo pronti. L’obiettivo è portare a casa un risultato positivo, perché da lì in poi tutto diventa più semplice. Il mister ci chiede mentalità e convinzione, due elementi fondamentali per affrontare una squadra organizzata come quella di Sarri», ha proseguito l’esterno offensivo.

Berardi e il sogno azzurro

Infine, non poteva mancare un passaggio sulla Nazionale, con la quale Berardi spera di tornare protagonista. «Lavoro ogni giorno al Sassuolo per tornare a vestire la maglia azzurra. È un sogno che ho realizzato, ma voglio tornarci. E per farlo devo continuare a fare bene qui».

Calciomercato Lazio: Berardi resta un nome caldo?

Le parole di Berardi riaccendono i riflettori anche sul calciomercato Lazio, soprattutto in vista delle prossime sessioni. La dirigenza biancoceleste è alla ricerca di profili italiani, esperti e già pronti per alzare il tasso tecnico dell’attacco. Berardi, per caratteristiche e carisma, sarebbe il profilo ideale per il sistema di Sarri o per chiunque guiderà la Lazio nel futuro.

Per ora la testa è al campo, ma il mercato non dorme mai. E tra Lazio e Berardi, la porta resta socchiusa.

