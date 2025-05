Ex Lazio, Tare ottiene il posto! Sarà lui il futuro direttore sportivo del Milan: nuovo traguardo di prestigio per lui

Condividi via email

Ex Lazio, Tare è pronto a cambiare aria: sarà il nuovo direttore sportivo del Milan nella prossima stagione: ecco i dettagli

Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, è intervenuto sul proprio profilo di X per fare chiarezza sulla situazione dei rossoneri con un importante aggiornamento sulla situazione legata al nuovo direttore sportivo in casa Milan. Sarà infatti un ex Lazio il nuovo direttore sportivo dei rossoneri! Le ultime:

«Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Intesa verbale raggiunta. Tare è pronto a firmare un contratto di tre anni, di cui due garantiti, a circa 800mila euro netti a stagione».