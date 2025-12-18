Ex Lazio, Raul Moro si prende la scena in Olanda! Primo gol e primo assist nel match di coppa contro l’Excelsior per l’attaccante dell’Ajax, passato dai biancocelesti

News
Ex Lazio, Raul Moro si prende la scena nella KNVB Beker: prima rete e primo assist stagionale con l’Ajax contro l’Excelsior
Serata da incorniciare per Raul Moro, ex esterno offensivo della Lazio, che si è preso la ribalta nella KNVB Beker. Nella giornata di ieri l’Ajax è sceso in campo contro l’Excelsior nel match valido per la coppa nazionale olandese, imponendosi con un netto 2-7. Tra i grandi protagonisti della larga vittoria dei Lancieri c’è stato proprio il classe 2002, autore di una prestazione di alto livello.
Gol e assist: Moro decisivo
Raul Moro, ala spagnola rapida e tecnica, è risultato uno dei migliori in campo. Per lui è arrivata una doppia soddisfazione: la prima rete ufficiale nei Paesi Bassi e anche il primo assist stagionale con la maglia dell’Ajax. Una prova completa, fatta di qualità, strappi continui sulla fascia e grande partecipazione alla manovra offensiva, che ha confermato le sue doti nel salto dell’uomo e nella rifinitura.
Cresciuto calcisticamente nella cantera del Barcellona, Moro ha poi completato il suo percorso di formazione nella Primavera della Lazio, dove si era messo in mostra come uno degli esterni più interessanti del settore giovanile biancoceleste. Nella passata stagione il club capitolino lo ha ceduto a titolo definitivo al Real Valladolid, dove l’esterno offensivo ha disputato un’ottima annata in Liga, trovando continuità e maturando sul piano tattico.
Dalla Spagna all’Olanda: la nuova sfida
Le prestazioni in Spagna non sono passate inosservate e in estate è arrivato il trasferimento all’Ajax, club storico del calcio europeo. Attualmente la squadra è guidata da Grim come allenatore ad interim, dopo l’esonero del 6 novembre di John Heitinga. Sotto la gestione dei due tecnici, Raul Moro ha collezionato 19 presenze complessive, di cui 5 in Champions League, accumulando esperienza anche a livello internazionale.
La serata di coppa rappresenta ora un possibile punto di svolta per l’esterno spagnolo, che punta a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nello scacchiere dell’Ajax. Un segnale forte anche per chi, a Roma, continua a seguirne con attenzione la crescita.
