Ex Lazio, Igor Tudor stasera affronta il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole nel pregara - Lazio News 24

Ex Lazi, Tudor alla vigilia di Champions League: focus su Borussia Dortmund

La Juventus si prepara al debutto nella fase a gironi di Champions League 2025/26, ospitando il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium. Alla vigilia della partita, l’allenatore bianconero Igor Tudor ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, offrendo un’analisi sullo stato della squadra e sulle sue strategie per questa importante sfida europea.

Interessante sottolineare che tra i protagonisti della Juventus vi sono anche diversi ex Lazio, calciatori che hanno vestito la maglia biancoceleste e che ora si trovano a dare il massimo per la Vecchia Signora in Champions. Questo legame tra passato e presente rende il match ancora più significativo per alcuni elementi della rosa.

Lo stato di forma della Juventus e le scelte di Tudor

Tudor ha spiegato che la squadra sta bene e ha grande voglia di scendere in campo per la partita di Champions: «Stanno tutti bene, c’è voglia di giocare questa partita, tutti vogliono essere protagonisti in Champions. Abbiamo giocato due giorni fa, vediamo quanto abbiamo recuperato.»

L’allenatore ha poi affrontato il tema dell’equilibrio nella formazione, soprattutto in attacco: «Non ci sono più titolari fissi, nelle ultime tre partite le scelte sono state decise negli ultimi venti minuti. Importante è chi finisce la partita.»

Riguardo a Openda, Tudor è stato cauto: «Non so se sarà il riferimento principale. Vedremo, anche se non credo che il Borussia ci ascolti.»

Sul giovane Zhegrova, invece, ha spiegato: «Deve ancora lavorare, ma è giusto che venga con noi. Se serve, può giocare una parte della partita.»

Approccio tattico e determinazione

Tudor ha voluto trasmettere serenità e fiducia, sottolineando l’importanza di affrontare la partita con concentrazione e umiltà. «La preparazione tattica non è solo scegliere i giocatori da schierare, ma analizzare il Borussia Dortmund, gestire i ritmi, e trovare soluzioni offensive e difensive che valorizzino la nostra rosa.»

Ha poi commentato alcune scelte di formazione, spiegando le assenze e le possibili variazioni: «Dobbiamo trasformare ogni occasione in un’opportunità concreta, puntando su corsa, intensità e coesione tra i reparti.»

Ex Lazio protagonisti a Torino

Il riferimento agli ex Lazio in questa Juventus è un tema che interessa i tifosi, poiché alcuni giocatori che hanno lasciato il segno nella capitale ora cercano di dimostrare il loro valore anche nella nuova avventura bianconera. Questa sfida di Champions rappresenta dunque un momento importante per loro, così come per tutta la squadra.