 Ex Lazio, Igor Tudor stasera affronta il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole nel pregara - Lazio News 24
Connect with us

Hanno Detto

Ex Lazio, Igor Tudor stasera affronta il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole nel pregara

Hanno Detto

Massimo Mauro sulla Lazio: «Poca concretezza da parte dei biancocelesti. Ecco perché»

Hanno Detto

Lotito Lazio, De Grandis duro: «Non sono anti-lotitiano ma se a un certo punto non vedi spiragli, bisogna pensare di vendere»

Hanno Detto

Lazio, Sensini non dimentica: «Squadra pazzesca gestita da un allenatore unico e in grado di tenere insieme quel campioni: Eriksson»

Hanno Detto

Flaminio Lazio, Onorato svela: «Per la Lazio stiamo aspettando l’integrazione che riguarda il piano economico asseverato»

Hanno Detto

Ex Lazio, Igor Tudor stasera affronta il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole nel pregara

Lazio news 24

Published

40 minuti ago

on

By

Tudor
Dc Roma 27/04/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Igor Tudor

Ex Lazi, Tudor alla vigilia di Champions League: focus su Borussia Dortmund

La Juventus si prepara al debutto nella fase a gironi di Champions League 2025/26, ospitando il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium. Alla vigilia della partita, l’allenatore bianconero Igor Tudor ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, offrendo un’analisi sullo stato della squadra e sulle sue strategie per questa importante sfida europea.

Interessante sottolineare che tra i protagonisti della Juventus vi sono anche diversi ex Lazio, calciatori che hanno vestito la maglia biancoceleste e che ora si trovano a dare il massimo per la Vecchia Signora in Champions. Questo legame tra passato e presente rende il match ancora più significativo per alcuni elementi della rosa.

Lo stato di forma della Juventus e le scelte di Tudor

Tudor ha spiegato che la squadra sta bene e ha grande voglia di scendere in campo per la partita di Champions: «Stanno tutti bene, c’è voglia di giocare questa partita, tutti vogliono essere protagonisti in Champions. Abbiamo giocato due giorni fa, vediamo quanto abbiamo recuperato.»

L’allenatore ha poi affrontato il tema dell’equilibrio nella formazione, soprattutto in attacco: «Non ci sono più titolari fissi, nelle ultime tre partite le scelte sono state decise negli ultimi venti minuti. Importante è chi finisce la partita.»

Riguardo a Openda, Tudor è stato cauto: «Non so se sarà il riferimento principale. Vedremo, anche se non credo che il Borussia ci ascolti.»

Sul giovane Zhegrova, invece, ha spiegato: «Deve ancora lavorare, ma è giusto che venga con noi. Se serve, può giocare una parte della partita.»

Approccio tattico e determinazione

Tudor ha voluto trasmettere serenità e fiducia, sottolineando l’importanza di affrontare la partita con concentrazione e umiltà. «La preparazione tattica non è solo scegliere i giocatori da schierare, ma analizzare il Borussia Dortmund, gestire i ritmi, e trovare soluzioni offensive e difensive che valorizzino la nostra rosa.»

Ha poi commentato alcune scelte di formazione, spiegando le assenze e le possibili variazioni: «Dobbiamo trasformare ogni occasione in un’opportunità concreta, puntando su corsa, intensità e coesione tra i reparti.»

Ex Lazio protagonisti a Torino

Il riferimento agli ex Lazio in questa Juventus è un tema che interessa i tifosi, poiché alcuni giocatori che hanno lasciato il segno nella capitale ora cercano di dimostrare il loro valore anche nella nuova avventura bianconera. Questa sfida di Champions rappresenta dunque un momento importante per loro, così come per tutta la squadra.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.