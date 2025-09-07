«Alla Lazio rischiavo di ritirarmi». Sentite l'opinione di quell'ex giocatore biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Castrovilli rompe il silenzio: “Esperienza difficile, pensavo di smettere”

Gaetano Castrovilli riparte dalla Serie B e lo fa indossando la maglia del Bari, con la voglia di rimettersi in gioco dopo un lungo periodo di difficoltà. In un’intervista rilasciata ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com, il centrocampista ex Fiorentina ha voluto raccontare la sua travagliata parentesi alla Lazio, una tappa della sua carriera che si è rivelata più complicata del previsto.

Arrivato a Formello nell’estate 2023 con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un infortunio al ginocchio, Castrovilli non è mai riuscito a trovare spazio nella Lazio. Il suo tesseramento, inizialmente bloccato per motivi legati alle condizioni fisiche, è stato poi annullato, lasciandolo senza contratto per mesi. Una situazione difficile da digerire, che ha segnato profondamente il giocatore anche sotto l’aspetto mentale.

«Ho avuto tanti infortuni, non lo nego – ha dichiarato Castrovilli – Sono stati due anni e mezzo molto pesanti. Tornavo in campo, poi mi fermavo di nuovo. Il ginocchio si gonfiava e passavo ore a chiedermi perché. Non sono ancora al 100% mentalmente, ma ci sto arrivando. Alla Lazio, dopo l’ennesimo stop al menisco, pensavo davvero di smettere col calcio».

Il passaggio a Bari rappresenta per il centrocampista una sorta di nuova rinascita. Dopo aver sfiorato il ritorno in Serie A con la Lazio, Castrovilli ha scelto di scendere di categoria per ritrovare continuità, fiducia e soprattutto serenità. In Puglia ha trovato un ambiente ideale per ripartire, senza pressioni e con il pieno supporto dello staff medico.

Intanto, in casa Lazio, il suo nome resta un’occasione mancata. Il club capitolino aveva puntato su di lui per rinforzare il centrocampo, ma le valutazioni cliniche hanno portato a una brusca interruzione del rapporto, prima ancora di vedere il giocatore in campo. Una vicenda che ha lasciato l’amaro in bocca sia al calciatore che ai tifosi, curiosi di vederlo all’opera in maglia biancoceleste.

Ora il presente di Castrovilli si chiama Bari, ma il ricordo della Lazio resta un passaggio significativo della sua carriera, un capitolo difficile ma formativo, che il centrocampista spera di lasciarsi alle spalle grazie a una stagione da protagonista in Serie B.