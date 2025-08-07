Ex Lazio, Acerbi lascia la Serie A? L’ex difensore biancoceleste nel mirino di un club spagnolo

Ex Lazio, Francesco Acerbi pronto a salutare la Serie A? L’ex difensore biancoceleste è finito nel mirino di un club spagnolo

Il futuro di Francesco Acerbi all’Inter potrebbe essere in bilico. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il difensore centrale classe 1988, noto per la sua solidità tattica e la leadership maturata negli anni tra Sassuolo, Lazio e ora Inter, avrebbe attirato l’interesse di alcuni club della Liga spagnola. In particolare, il Mallorca starebbe valutando il suo profilo per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.

Il club balearico, che ha chiuso la scorsa stagione a metà classifica nella Liga, potrebbe rappresentare una destinazione gradita per Acerbi, soprattutto per la possibilità di ritrovare Vedat Muriqi, attaccante kosovaro con cui ha condiviso l’esperienza alla Lazio. Muriqi è uno dei punti di riferimento offensivi del Mallorca e la sua presenza potrebbe facilitare l’inserimento del difensore italiano nel nuovo contesto.

La posizione dell’Inter e le strategie di mercato

Nonostante l’interesse proveniente dalla Spagna, l’Inter non sembra intenzionata a lasciar partire Acerbi senza prima assicurarsi un sostituto all’altezza. Il club nerazzurro, guidato da Chivu grande estimatore del difensore, considera Acerbi una pedina importante per la rotazione difensiva, soprattutto in vista della stagione che vedrà l’Inter impegnata su più fronti, tra Serie A e Champions League.

In questo contesto, resta vivo l’interesse per Giovanni Leoni, giovane talento del Parma. Leoni, classe 2006, è considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama italiano e potrebbe rappresentare una soluzione futuribile per la difesa interista. Tuttavia, il suo eventuale arrivo non garantirebbe immediatamente la stessa esperienza e affidabilità di Acerbi, rendendo la decisione più complessa.

La situazione è in evoluzione e molto dipenderà dalle mosse dell’Inter sul mercato. Se dovesse arrivare un rinforzo difensivo di livello, la strada per la partenza di Acerbi potrebbe aprirsi, con il Mallorca pronto ad accoglierlo. In caso contrario, il difensore potrebbe restare a Milano per continuare a dare il suo contributo alla causa nerazzurra.