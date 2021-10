Verso l’Europa League, Under regala la vittoria al Marsiglia. I francesi passano in trasferta contro il Clermont e volano al terzo posto

All’Olimpique Marsiglia basta un gol dell’ex Roma Cengiz Under per passare a Clermont. Al Gabriel Montpied finisce 1-0 per gli uomini di Sampaoli, che arriveranno alla sfida del giovedì, contro la Lazio, forti della vittoria esterna che vale il terzo posto.

Col risultato di oggi, infatti, il Marsiglia ha superato il Lens, portandosi a -1 dal Nizza secondo.