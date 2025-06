Esposito Lazio, l’attaccante finisce nel mirino della società capitolina per il prossimo calciomercato! Le ultime

Condividi via email

Esposito Lazio, l’attaccante dello Spezia diventa uno degli obiettivi della società capitolina: le novità sul calciomercato

La Lazio ha quasi sistemato gli ultimi dettagli per il ritorno di Maurizio Sarri nella capitale e non è l’unico fronte sul quale la società sta lavorando. Come riporta la Repubblica, quest’oggi i biancocelesti avrebbero infatti messo nel mirino un nuovo importante colpo di calciomercato.

Si tratta di Pio Esposito, centravanti dello Spezia che ha appena perso la finale playout e quindi destinato a rimanere in Serie B (dove è stato il capocannoniere nella scorsa stagione con 19 reti). Il giocatore, abilissimo nel gioco aereo, sarà uno dei prossimi obiettivi di calciomercato e nei prossimi giorni si proverà a sbloccare la situazione.