Esposito Lazio, tutti gli aggiornamenti sulla trattativa che porterebbe a Roma il capocannoniere della cadetteria

Esposito Lazio, tutte le novità sulla grande trattativa per il centravanti dell’Inter: le ultime da Formello sull’affare

La Lazio sta vagliando il calciomercato per valutare l’acquisto di un attaccante in grado di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie A. Tra i nomi emersi recentemente c’è quello di Francesco Pio Esposito, centravanti in prestito allo Spezia, il quale ha avuto una stagione eccezionale in Serie B.

Nato nel 2005, Esposito tornerà presto all’Inter, club proprietario del suo cartellino, e ha suscitato l’interesse di diversi club. Tuttavia, al momento non ci sono stati contatti tra il calciatore e la società, come confermato dal suo agente in un’intervista ai microfoni di Sportitalia.