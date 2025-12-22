Emergenza Lazio, Sarri studia nuove mosse per la sfida contro l’Udinese della 17a giornata! Ipotesi cambio di modulo per fronteggiare il via vai di indisponibili

Emergenza Lazio, Sarri studia nuove mosse per la sfida contro l’Udinese della 17a giornata! Ipotesi cambio di modulo per via degli indisponibili

Il continuo via vai di assenti non dà tregua alla Lazio e costringe Maurizio Sarri a nuovi equilibrismi in vista della trasferta di Udinese. Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Matteo Guendouzi, squalificato, mentre Toma Basic deve ancora scontare un turno di stop. Una doppia assenza che svuota il centrocampo, già ridotto ai minimi termini.

Le notizie positive arrivano dal rientro di Mattia Zaccagni, capitano e riferimento offensivo, e dal possibile recupero di Gustav Isaksen, che prova ad anticipare i tempi dopo lo stiramento. In mezzo, però, restano soltanto Danilo Cataldi, Matias Vecino e Reda Belahyane, con Fisayo Dele-Bashiru impegnato in Coppa d’Africa. La panchina, di conseguenza, è ridotta all’osso.

Come riporta il Corriere dello Sport, proprio per fronteggiare questa situazione Sarri sta valutando il ritorno al 4-4-2, già visto a Genova e reso possibile dal rientro di Zaccagni. L’idea è quella di schierare Matteo Cancellieri e lo stesso capitano sulle corsie esterne, con Cataldi e Vecino in mezzo al campo. Isaksen è convocabile, ma avrà pochi giorni di lavoro nelle gambe, mentre Belahyane resta un’opzione in corsa. In fase offensiva, il sistema potrebbe anche trasformarsi in un 4-2-3-1 più fluido.

In attacco resta aperto il ballottaggio tra Valentin Castellanos e Tijjani Noslin. Il Taty continua a faticare e lo stesso Sarri ha ammesso le sue difficoltà di inserimento nel sistema, mentre Noslin spinge da settimane e anche contro la Cremonese ha dato segnali incoraggianti, andando vicino al gol e a un rigore.

La Lazio vista contro la Cremonese è apparsa timida e scarica, lontana dalla versione coraggiosa ammirata a Parma. Tra infortuni e squalifiche – alcune evitabili, come quella di Guendouzi – l’emergenza rischia di diventare una costante. I quattro punti raccolti tra Parma e Cremonese hanno mosso la classifica, ma ora arrivano Udinese e Napoli, due snodi chiave a cavallo del nuovo anno. Il mercato è alle porte, ma Sarri sa che i problemi di oggi rischiano di accompagnare la Lazio anche nei prossimi mesi.