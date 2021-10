Dzeko: «Adesso ci riposiamo, poi penseremo alla Lazio»

Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «L’Inter mi ha preso per questo. Scudetto? Ci sono ancora tante partite»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match tra Sassuolo e Inter, Edin Dzeko ha commentato la vittoria della formazione di Inzaghi. Di seguito le sue parole.

CAMBIO – «Siamo entrati per fare la differenza, questo è quello che ci chiede il mister. Abbiamo tanti giocatori forti e non possiamo giocare tutti insieme. Quando entri dalla panchina devi dare sempre il 100%».

IMPATTO – «Mi aspettavo questo impatto perchè conosco le mie qualità, l’inter mi ha preso per questo e io sto cercando di ripagare la società».

SCUDETTO – «Non guardiamo così avanti. Ogni mese ci sono sette partite, guardiamo di domenica in domenica. Adesso c’è un po’ di riposo per qualcuno, per altri no ma penseremo alla Lazio solo al nostro ritorno».