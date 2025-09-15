 Dybala salta il derby con la Lazio per infortunio? Le ultime
Dybala salta il derby con la Lazio per infortunio? Le ultime

3 ore ago

Dybala salta il derby con la Lazio per infortunio? Le ultime sulle condizioni dell’attaccante argentino della Roma

C’è grande apprensione in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. A preoccupare l’ambiente giallorosso non è solo la sconfitta subita contro il Torino, ma soprattutto il problema fisico che ha costretto l’attaccante argentino a lasciare il campo. Le prime parole del tecnico nel post-partita hanno parlato di un piccolo risentimento muscolare alla coscia sinistra, ma la reale entità del problema è ancora tutta da definire. L’ansia è palpabile, perché all’orizzonte c’è l’appuntamento più atteso della stagione: il derby contro la Lazio.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la giornata di oggi sarà decisiva per avere un quadro chiaro della situazione. Dybala si sottoporrà infatti agli accertamenti strumentali del caso, esami che decreteranno i suoi tempi di recupero e le sue possibilità di essere in campo nella stracittadina. La speranza di tutto l’ambiente è che si tratti solo di un affaticamento e non di una lesione. In caso di esito positivo dagli esami, ovvero l’assenza di danni muscolari, scatterebbe subito un protocollo di recupero personalizzato.

L’argentino lavorerebbe a parte per tutta la settimana, monitorato costantemente dallo staff medico, con l’obiettivo di riaggregarsi al gruppo solo alla vigilia della partita. Sarebbe una corsa contro il tempo, un tentativo quasi disperato per recuperare il giocatore di maggior talento in vista della sfida che vale una stagione. I tifosi e la squadra restano con il fiato sospeso: le prossime ore e l’esito dei controlli medici diranno se la Roma potrà contare o meno sulla sua “Joya” nella partita più importante.

