Dove vedere Genoa Lazio, ecco come seguire il match dei biancocelesti - Lazio News 24

Dove vedere Genoa Lazio: orario, data e tutte le info sulla diretta TV e streaming

La sfida tra Genoa e Lazio, valida per la quinta giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un crocevia importante per i biancocelesti. Dopo la bruciante sconfitta nel derby contro la Roma, la squadra di Maurizio Sarri è chiamata a reagire in un campo storicamente difficile come lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio è previsto per lunedì 29 settembre alle ore 20:45.

Per tutti i tifosi e appassionati, la domanda centrale è una sola: dove vedere Genoa Lazio? La partita sarà trasmessa in co-esclusiva, un’opzione ormai familiare nel calendario televisivo della Serie A.

Dove vedere Genoa Lazio in TV

Il match Genoa-Lazio sarà visibile sia su Sky Sport che su DAZN, garantendo così ampia copertura televisiva. Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro su uno dei canali sportivi dedicati (Sky Sport Calcio o Sky Sport Uno, in base alla programmazione), mentre gli utenti DAZN potranno guardare il match tramite l’app o il sito ufficiale, su smart TV, console, tablet o smartphone.

Dove vedere Genoa Lazio in streaming

Chi si chiede dove vedere Genoa Lazio in streaming, può contare su più alternative. Per gli abbonati Sky, il match sarà visibile anche su Sky Go, la piattaforma che consente di seguire i contenuti su dispositivi mobili. In alternativa, c’è NOW, il servizio streaming on demand di Sky, che permette l’accesso alle dirette anche senza una parabola o un decoder tradizionale.

Gli utenti DAZN, invece, potranno seguire la gara in diretta streaming accedendo al proprio account da qualsiasi dispositivo compatibile.

Info utili per vedere Genoa Lazio

Per accedere alla diretta, è necessario essere in possesso di un abbonamento attivo con almeno una delle due emittenti. Non sono previsti pass gratuiti per la singola partita. È sempre consigliabile effettuare l’accesso alle piattaforme con qualche minuto di anticipo, per evitare rallentamenti o problemi tecnici poco prima del calcio d’inizio.

In sintesi, per chi si sta chiedendo dove vedere Genoa Lazio, le opzioni non mancano: tra Sky, DAZN, Sky Go e NOW, tutti i tifosi biancocelesti (e non solo) potranno seguire questo match fondamentale per la rincorsa europea della squadra di Sarri.