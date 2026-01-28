Trasferte vietate per i tifosi della Lazio! La decisione del ministro Piantedosi

Sono state vietate ai tifosi della Lazio le trasferte dopo i fatti avvenuti domenica scorso con i supporters del Napoli. La decisione del ministro Piantedosi

Il Ministero dell’Interno ha deciso di usare la linea della massima fermezza. Secondo quanto disposto dal Ministro Matteo Piantedosi, i sostenitori della Lazio non potranno più seguire la squadra lontano dall’Olimpico per tutte le partite rimanenti della stagione 2025/2026. Un provvedimento restrittivo che, come riportato dalle agenzie di stampa e dai principali quotidiani nazionali, mira a dare un segnale inequivocabile contro la violenza nel calcio dopo i gravi fatti avvenuti domenica 25 gennaio.

Gli scontri in A1 e la sanzione alla Lazio

La scintilla che ha portato a questa “mazzata” è scoppiata lungo l’autostrada A1. Un gruppo di ultras biancoclesti, di rientro dalla trasferta di Lecce, è entrato in rotta di collisione con i tifosi del Napoli, alla volta di Torino per il big match contro la Juventus. Il contatto tra le due fazioni è avvenuto sulla carreggiata nord, trasformando l’autostrada in un campo di battaglia e bloccando il traffico per diversi minuti prima del massiccio intervento delle forze dell’ordine.

Il provvedimento di Piantedosi contro la Lazio

La firma del Ministro Matteo Piantedosi sul decreto di divieto non colpisce però solo il club capitolino. La disposizione, infatti, estende le restrizioni anche alle tifoserie di Napoli, Roma e Fiorentina, coinvolte a vario titolo in recenti criticità di ordine pubblico. Per i tifosi della Lazio, questa decisione rappresenta un danno enorme sia in termini di calore umano che di supporto per i calciatori impegnati nella volata finale verso gli obiettivi europei.

