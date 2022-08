Disservizi Dazn, ora è caccia ai rimborsi: i dettagli

Continuano a far parlare i disservizi di Dazn, con la procedura per i rimborsi che ha già preso il via: i dettagli

Continuano a far parlare i disservizi di Dazn, con la procedura per i rimborsi che ha già preso il via.

Come spiega Il Tempo, però il rimborso non è poi così tanto semplice da ottenere. Nella domanda di risarcimento gli utenti infatti devono allegare la prova di aver tentato l’accesso senza riuscirci per almeno 5 volte, oltre alle «condizioni contrattuali di fornitura del servizio di connettività incluso, ove disponibile, la banda minima garantita».