Diritti TV, 9 squadre votano per DAZN: c’è anche la Lazio

La Serie A è a un punto di svolta della questione dei diritti tv. Nove squadre hanno già accettato l’offerta di DAZN. I dettagli

Secondo la ricostruzione di Repubblica, nove squadre di Serie A sarebbero inclini ad accettare l’offerta di DAZN nell’ambito dell’asta per i diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 20212/2024. Le squadre in questione sono Lazio, Napoli, Juventus, Inter, Milan, Torino, Atalanta, Verona e Udinese.

La votazione, originariamente in programma per ieri, è slittata a giovedì. Per l’approvazione serve una maggioranza con 14 voti.