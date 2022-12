Spalletti: «Serviva un periodo di pausa. E sul mercato...»

Spalletti ha analizzato il periodo di sosta del campionato, toccando poi anche le tematiche del mercato. Queste le sue parole

Spalletti ha analizzato il periodo di sosta del campionato, toccando poi anche le tematiche del mercato. Queste le sue parole, rilasciate in conferenza stampa in vista dell’amichevole contro il Crystal Palace che conclude il ritiro turco del Napoli.

RITIRO – «Io conosco solo un modo di misurare la giornata, se sono soddisfatto del lavoro svolto. Si va alla ricerca delle cose che ci mancano, perché poi l’unica che non abbiamo è quella che ci rovina tutto ciò che abbiamo, il tempo è stato usato benissimo, abbiamo trovato il massimo della disponibilità da chi lavora, non ci sono stati grossi infortuni, abbiamo lavorato su quello che volevamo approfondire e domani valuteremo se il lavoro sarà stato svolto bene o no e siamo soddisfatto del periodo qui. Necessitavamo di un momento così, perché la squadra necessitava di tirare il fiato dopo una partenza così. Sarebbe accaduto comunque con qualche pareggio, invece ora ripartiremo, scomoda di più chi aveva trovato la quadra nell’ultimo periodo. Ora si va con fiducia ad iniziare e ci saranno altre amichevoli».

RITIRO – «Noi siamo a posto così. Ovviamente se qualcuno ha la necessità di giocare di più perché effettivamente si vedrà,. Demme ha giocato meno delle potenzialità che ha, ma ha avuto anche un infortunio. Io ho altri giocatori per poter sopperire numericamente alla sua assenza. Poi ci sarà il mercato che nello scorrere può mettere a disposizione cose, ma non è nei nostri pensieri. Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide».