Cucchi: «Complimenti a Sarri, ma ora i rinforzi»

Riccardo Cucchi ha detto la sua sulla stagione della Lazio, soffermandosi poi però anche sul prossimo calciomercato

Riccardo Cucchi ha analizzato la stagione della Lazio, che domani, con il match con il Verona, si concluderà ufficialmente. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Calciomercato.com:

«Tanti complimenti per Sarri. È a un passo dal quinto posto, ha adattato il suo lavoro a una squadra che si è trovato. Come fatturati, la Lazio vale l’ottavo, il nono posto. ma è arrivato un piazzamento in Europa. Anche lui meriterebbe qualche rinforzo, così l’anno prossimo potremmo divertirci anche noi…».