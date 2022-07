Vicario Lazio, Carmignani (Radio Lady): «Nessuna offerta per ora, ma...»

Tommaso Carmignani di Radio Lady ha commentato la trattativa tra Lazio ed Empoli per Vicario. Queste le sue parole

Tommaso Carmignani di Radio Lady ha commentato la trattativa tra Lazio ed Empoli per Vicario. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Mi risulta l’inizio di questa trattativa. Corsi ha detto di aspettare la Lazio, che sembra l’unica squadra pronta a farsi avanti per il giocatore. La Fiorentina non ha intenzione di spendere queste cifre per il portiere. Al momento non ci risultano offerte ufficiali. Credo che 12 milioni siano una cifra idonea, ma l’Empoli potrebbe chiedere qualcosina di più. La sensazione è che la squadra si possa trovare. Vicario? Ha fatto bene, dopo un inizio difficile. Lui è un portiere con pochi punti deboli, essendo sicuro nelle uscite e con una forte personalità. A volte mostra alcuni eccessi di sicurezza, ma a fronte di interventi di grandi livello e partite in cui ha salvato spesso il risultato. Se dovesse restare ad Empoli, probabilmente avrà la fascia di capitano al braccio la prossima stagione».