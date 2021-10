Bucciantini: «Vi spiego perché Felipe Anderson non è antisportivo»

Anche il noto giornalista Marco Bucciantini ha detto la sua sul gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter, che tanto ha fatto discutere

«Come si fa a parlare di comportamento antisportivo di Felipe Anderson quando nasce da un altro atteggiamento antisportivo? Prima ci si fermava sempre e, proprio per questo, in alcuni casi non si giocava più e si stava a terra all’infinito. È stata inserita una regola apposita e le squadre in campo poi decidono il da farsi a seconda della situazioni».