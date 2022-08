Bonanni: «Sarri con il Bologna ha dimostrato coraggio»

L’ex calciatore Bonanni ha analizzato la prestazione della Lazio contro il Bologna, elogiando Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

SARRI – «Sarri è stato coraggioso nel rimanere con i due esterni. Il tecnico ha dimostrato di voler conquistare il risultato e ci è riuscito meritatamente».

SINGOLI – «Lazzari domenica è stata una spina nel fianco della difesa del Bologna sia nel primo che nel secondo tempo. Zaccagni forse è stato leggermente ingenuo nel caso del rigore a favore dei felsinei. Purtroppo quella compiuta dell’esterno è una scelta che va compiuta in una frazione di secondo e può succedere. Su Immobile c’è poco da dire, perché i numeri non mentono. È un giocatore molto forte che alla Lazio ha trovato il suo modo ideale di giocare. Mi auguro che in questa stagione possa ripetersi. Romagnoli è un ragazzo intelligente che ha avuto bisogno di poco tempo per entrare nei meccanismi difensivi di Sarri. Può ancora fare meglio».

PORTIERE – «La scelta della società è stata quella di prendere Luis Maximiano e Provede per giocarsi il posto da titolare. Provedel ha disputato un’ottima gara. Ora credo che nelle prossime gare giocherà lui con la Coppa Italia e l’Europa League che potranno concedere nuovamente l’alternanza».