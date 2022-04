Bertolini: «Noi vogliamo centrare il Mondiale. E sul movimento...»

Il commissario tecnico Bertolini ha parlato delle ambi<ioni dell’Italia femminile, che ha messo nel mirino il Mondiale

Il commissario tecnico Bertolini ha parlato delle ambi<ioni dell’Italia femminile, che ha messo nel mirino il Mondiale. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Anch’io Sport:

«Contro la Svizzera mi aspetto una partita importante da parte delle ragazze. Dobbiamo vincere, perché è l’unico risultato per provare ad andare ai Mondiali. In questo momento la squadra sta bene e arriva la sfida nel momento giusto. Movimento femminile? In Italia siamo indietro. All’inizio degli anni duemila eravamo davanti alla Spagna, ora ci stanno superando. Serve un progetto e una programmazione».