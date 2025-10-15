Calciomercato Lazio, tutti vogliono Castellanos! Cosa filtra in casa biancoceleste? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il West Ham su Castellanos: riflessioni in corso a Formello

Il calciomercato Lazio potrebbe presto entrare nel vivo con una possibile cessione che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. Nonostante un recente infortunio che potrebbe tenerlo fuori dai campi per circa due mesi, Valentin Castellanos continua a essere oggetto di interesse da parte di diversi club, soprattutto all’estero. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da la Repubblica, il West Ham avrebbe messo gli occhi sull’attaccante argentino, valutandolo come possibile rinforzo per la sessione invernale di gennaio.

Il club inglese, alla ricerca di un attaccante fisico e dinamico, ha individuato in Castellanos un profilo adatto alla Premier League. La Lazio, dal canto suo, si trova in una posizione delicata: il blocco del mercato impone di vendere prima di poter acquistare, e una cessione importante come quella di Castellanos potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per le casse del club.

Secondo fonti vicine alla società, la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe convincere il presidente Claudio Lotito a dare il via libera alla trattativa, soprattutto considerando il rendimento fin qui altalenante dell’attaccante ex Girona. In zona gol, infatti, Castellanos ha faticato a lasciare il segno con continuità, e il suo recente infortunio ha ulteriormente complicato la sua stagione.

Nel caso in cui l’affare dovesse concretizzarsi, il calciomercato Lazio dovrebbe immediatamente attivarsi per trovare un sostituto all’altezza. Con Sarri che ha già chiesto rinforzi – in particolare una mezzala e un attaccante – la partenza dell’argentino aprirebbe nuovi scenari in entrata, magari favorendo l’arrivo di un centravanti più adatto alle esigenze tattiche del tecnico.

Tuttavia, va considerato anche il fattore temporale: con Castellanos infortunato, sarà difficile per il club inglese chiudere subito l’operazione, a meno di un investimento sulla lunga distanza. Resta da capire se la Lazio sarà disposta ad privarsi dell’attaccante già a gennaio, o se vorrà attendere la fine della stagione per una valutazione più approfondita.

Quel che è certo è che, anche con un mercato bloccato, il calciomercato Lazio è tutt’altro che fermo. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro di Castellanos e per i piani della società biancoceleste.

