Dia Lazio, digiuno infinito per l’attaccante biancoceleste. Contro il Milan altra gara da dimenticare: per il senegalese è l’astinenza più lunga della sua carriera

Dia
Dia

Dia Lazio, digiuno infinito. Contro il Milan altra gara da dimenticare: per il senegalese è l’astinenza più lunga della sua carriera

Continua il momento difficile di Dia in casa Lazio. L’attaccante senegalese non riesce a trovare la via del gol e, nella sfida contro il Milan, ha faticato enormemente a rendersi pericoloso.

Con la solidità difensiva avversaria, con Tomori, Gabbia e Pavlovic a far da muro, Dia ha avuto poche occasioni per combinare con i compagni, risultando praticamente assente nelle fasi offensive. È stato solo con l’ingresso di Castellanos che la Lazio ha mostrato maggiore pericolosità, ma il senegalese continua a essere lontano dalla forma che ci si aspettava.

Il gol per Dia è ormai diventato un tabù. L’ultimo siglato risale alla seconda giornata di campionato, quando mise a segno il 4-0 contro il Verona. Da quel momento, è trascorso più di tre mesi e ben dieci partite senza reti.

A San Siro, Dia ha eguagliato il suo digiuno più lungo in carriera, che aveva già vissuto con la maglia del Reims. Una lunga astinenza che sta complicando il lavoro di Maurizio Sarri, il quale dovrà cercare soluzioni per migliorare la fase offensiva e sbloccare finalmente il suo attaccante. La Lazio, infatti, ha bisogno di un Dia in forma per affrontare le sfide cruciali della stagione.

