Dia delude ancora, contro il Pisa altra prova deludente dell’attaccante biancoceleste! L’analisi sulla prestazione dell’ex attaccante della Salernitana

Dia delude ancora, contro il Pisa altra prova deludente dell’attaccante ex Salernitana. L’analisi della sua prestazione del Corriere dello Sport

La Lazio di Maurizio Sarri torna da Pisa con un solo punto e tanti rimpianti. All’Arena Garibaldi, i biancocelesti si sono scontrati con la solidità della squadra di Gilardino, chiudendo sullo 0-0 una gara priva di emozioni e segnata dall’inefficacia offensiva. Una prestazione che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per la poca incisività sotto porta.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Sarri aveva scelto di dare un’altra occasione a Boulaye Dia, sperando in una scossa dopo le prove opache contro Atalanta e Juventus. Ma il centravanti senegalese, classe 1996, ha deluso ancora una volta: mai realmente in partita, mai pericoloso, incapace di creare occasioni o di farsi trovare nel vivo dell’azione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Nonostante l’impegno e la generosità, Dia continua a non incidere. Da inizio stagione ha messo a segno una sola rete, quella contro il Verona nella prima giornata di campionato. Troppo poco per un giocatore arrivato per dare peso e profondità all’attacco biancoceleste, oggi invece uno dei reparti meno produttivi della Serie A.

Con Castellanos ancora ai box, Sarri sperava di ottenere risposte più incoraggianti dal suo numero 9, ma la prova di Pisa ha evidenziato ancora una volta tutte le difficoltà del senegalese nell’entrare nei meccanismi della squadra.

A complicare i piani del tecnico c’è anche l’imminente partenza del giocatore per la Coppa d’Africa, prevista tra poco più di due mesi. Un’assenza che costringerà la Lazio a rivedere le proprie rotazioni in attacco e a cercare alternative più affidabili per ritrovare la via del gol.

LEGGI ANCHE – Pagelle Pisa Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A