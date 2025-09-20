Derby Lazio Roma: Rovella lotta contro la pubalgia, Sarri spera nel recupero. Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti

La vigilia del derby della Capitale si tinge di incertezza per la SS Lazio. Oggi sarà il giorno chiave per capire se Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, potrà essere a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida contro la Roma. L’ex giocatore di Genoa, Monza e Juventus sta infatti facendo i conti con un fastidioso principio di pubalgia, riacutizzatosi durante l’ultima parentesi con la Nazionale italiana.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri – allenatore biancoceleste dal 2021, noto per il suo calcio offensivo e organizzato – ha gestito con cautela il rientro del regista lombardo, alternando allenamenti mirati a terapie specifiche. Le cure stanno dando segnali incoraggianti, ma la vicinanza della partita rende la decisione finale più complessa.

Il provino e le sensazioni della vigilia

Nella giornata di ieri Rovella ha sostenuto un provino in gruppo, ma l’esito non è stato del tutto convincente. Per questo, Sarri vuole un confronto diretto con il giocatore per valutare le sue reali condizioni fisiche e capire se rischiarlo in una partita così delicata.

Rovella, arrivato alla Lazio nell’estate 2023, è determinato a esserci: in carriera non ha mai battuto la Roma in Serie A, nonostante le sette sfide disputate con le maglie di Genoa, Monza, Juventus e Lazio. Un tabù che il centrocampista sogna di sfatare proprio in una delle partite più sentite della stagione.

Un precedente incoraggiante

L’unico successo personale contro i giallorossi è arrivato il 10 gennaio 2024, nei quarti di finale di Coppa Italia: in quell’occasione, con l’aquila sul petto, Rovella entrò nella ripresa contribuendo alla vittoria biancoceleste. Da allora è passato più di un anno e mezzo, e il derby di domani rappresenta per lui l’occasione perfetta per scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Attesa e strategia

La decisione definitiva verrà presa a ridosso del match. Sarri sa bene quanto la presenza di Rovella possa garantire equilibrio e qualità in mezzo al campo, ma non intende correre rischi inutili. La Lazio, impegnata anche nella corsa europea, dovrà valutare attentamente ogni mossa.