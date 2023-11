Denis: «La parte mentale conta tantissimo. Sui giocatori dico questo». Le parole dell’ex giocatore di Napoli e Atalanta

Denis ha parlato delle difficoltà in campionato della Lazio. L’ex centravanti argentino di Napoli e Atalanta ha parlato così della squadra di Sarri a Sportitalia.

PAROLE– «Rispetto all’anno scorso la Lazio è cambiata poco, ma non gioca come la scorsa stagione. La parte mentale conta tantissimo, i giocatori non riescono a fare la differenza e non può essere solo l’assenza di Milinkovic a portare questa crisi ».