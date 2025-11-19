Delio Rossi e i consigli a Sarri: «La Lazio è quadrata, ma serve un ulteriore step. Più azioni che parole da allenatori e calciatori»

Delio Rossi e i consigli a Sarri: le dichiarazioni dell’ex allenatore biancoceleste riguardo la situazione attuale della Lazio

In un’intervista a Radio Laziale, Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha analizzato il momento della squadra di Maurizio Sarri, evidenziando sia gli aspetti positivi che quelli che necessitano di miglioramento. L’ex tecnico ha parlato della solidità della squadra, delle varianti tattiche che potrebbero essere adottate e dell’importanza della comunicazione all’interno del club.

SULLA LAZIO E LA SUA CRESCITA – «La Lazio è una squadra che è quadrata, si vede che c’è la mano dell’allenatore, solo che non ha picchi di qualità. Faccio fatica a dare dei giudizi con periodi diversi, stiamo parlando di 15 anni, però sicuramente la Lazio è cresciuta anche perché è cambiato lo status, noi venivamo da un periodo, dovevamo per forza risanare la società».

SULLA COMUNICAZIONE INTERNA – «Io onestamente diffido di quello che dicono i calciatori, gli allenatori. Mi sembra più importante la comunicazione che arriva dall’interno della squadra piuttosto che quella esterna. L’allenatore dovrebbe fare, cercare di ottenere il massimo dalla squadra, non importa tanto cosa si dica fuori, la gente non è stupida».

SULLE VARIANTI TATTICHE – «Secondo me questa squadra potrebbe alternare anche un 4-3-3 o un 4-4-2 come giocava l’anno scorso. Magari metterci qualche variante sul tema, sempre tenendo questi concetti. I giocatori soprattutto se hanno lo stesso allenatore molte volte danno per scontato la routine. Ma anche se gli proponi la stessa minestra in un piatto diverso, magari la digeriscono meglio».

SULLA PARTITA CONTRO IL LECCE – «Il Lecce è una parabola importante nella mia carriera sportiva, la Lazio è più forte, mi aspetto che la Lazio faccia la Lazio, non mi aspetto che il Lecce possa fare più scontato. Il Lecce è in una situazione più tranquilla, ma la Lazio dovrebbe fare la Lazio».

