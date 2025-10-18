Dele-Bashiru di nuovo in lista? Sarri prova a chiarire la situazione del nigeriano che è stato tagliato dopo l’infortunio

L’emergenza infortuni in casa Lazio ha raggiunto livelli critici, costringendo Maurizio Sarri a decisioni drastiche e impopolari per gestire la rosa in vista dei prossimi impegni. La grande mole di giocatori indisponibili ha portato il tecnico a una scelta obbligata ma che ha fatto discutere: fuori Fisayo Dele-Bashiru dalla lista, dentro Toma Basic. Una mossa che ha scatenato polemiche nell’ambiente, ma che, alla luce dei fatti, è stata dettata da pura necessità.

Con la squadra in partenza per la difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, lo stesso Sarri ha voluto mettere fine alle speculazioni, chiarendo la situazione del centrocampista nigeriano durante la conferenza stampa della vigilia. Il tecnico biancoceleste ha spiegato come l’esclusione non sia frutto di una bocciatura tecnica, ma di una situazione fisica ancora tutta da definire.

La gestione del giocatore, ha specificato l’allenatore, è al momento di esclusiva competenza dello staff sanitario, e le uniche valutazioni possibili sono di natura medica. Interrogato sui tempi di recupero, Sarri ha fornito una tempistica ancora incerta, confermando che Dele-Bashiru non è pronto per il rientro in campo.

Ecco le parole esatte del tecnico: «Dele è ancora sotto la supervisione dello staff medico, ha un controllo finale la prossima settimana. Da lì a venire almeno in parte con noi dovrà passare qualche giorno, la gestione adesso è completamente medica».

Le parole di Sarri chiudono quindi il caso sul nascere: l’inserimento di Basic non è una scelta tecnica, ma una toppa momentanea per coprire un buco lasciato da un giocatore ancora fermo ai box. Il rientro di Dele-Bashiru non è imminente; serviranno il controllo finale della prossima settimana e un successivo periodo di riatletizzazione prima di poterlo rivedere aggregato, anche solo parzialmente, al resto del gruppo.

