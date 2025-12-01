Dele-Bashiru Lazio, sarà comunque addio? Sarri chiedere rinforzi e il centrocampista può finire sul mercato per finanziare altri quattro acquisti per il futuro: le novità

Dele-Bashiru Lazio, sarà comunque addio? Sarri e la società pronti a rinforzarsi.Il centrocampista in uscita, richiesti nuovi acquisti

Le idee sono chiare a Formello: Maurizio Sarri sa cosa vuole per migliorare la Lazio, e la società è pronta a fare il possibile per accontentarlo. Con il mercato di gennaio che si avvicina, alcuni nomi sono destinati a lasciare il club, in quanto la Lazio ha bisogno di fare cassa per poter operare in entrata.

Uno di questi è Fisayo Dele-Bashiru, che, dopo un lungo infortunio, è tornato a disposizione di Sarri, che lo ha reinserito nella lista al posto di Elseid Hysaj. Tuttavia, come riportato da Il Messaggero, il centrocampista nigeriano non rientra nei piani del tecnico biancoceleste e potrebbe essere messo sul mercato. Nonostante le intenzioni di Fabiani, il direttore sportivo che non vorrebbe cederlo, Dele-Bashiru sembra avere le valigie pronte. Dopo la partita contro il Bologna, il giocatore partirà per la Coppa d’Africa con la Nigeria, il che rende ancora più probabile una sua partenza.

A prescindere dalle uscite, necessarie per alleggerire il bilancio e fare spazio per nuovi arrivi, Sarri e la società hanno già avviato le discussioni per il mercato di gennaio. Il tecnico ha richiesto 3-4 rinforzi, con l’obiettivo di costruire una squadra che rispecchi maggiormente la sua visione di gioco. Sebbene ci voglia tempo per costruire una squadra competitiva, Sarri sa che non si può più aspettare e che è necessario intervenire presto per migliorare il reparto offensivo e quello di centrocampo.