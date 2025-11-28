Dele-Bashiru torna in lista, ma al posto di Hysaj: Rovella si salva! Ecco i motivi della decisione di Sarri che hanno portato all’esclusione dell’albanese

 Dele-Bashiru in, Hysaj out: Rovella si salva! Ecco perché
Milan Lazio, i convocati di Sarri: le scelte del tecnico su Dele Bashiru, Gila e Castellanos. Ecco la lista completa

Statistiche Lazio, allarme gol in trasferta per i biancocelesti: mai così tanti! Numeri da incubo che rimandano alla Serie B. L'analisi

Calciomercato Lazio, Insigne attende i biancocelesti! Sarri lo vuole e spinge per un vice Zaccagni, il club riflette sulle uscite e rallenta

Tavares Lazio, il portoghese spinge per ritornare titolare: Sarri ha già fatto la sua scelte. I dettagli!

2 ore ago

Dele-Bashiru Rovella
Dele-Bashiru Rovella

Dele-Bashiru torna in lista, ma al posto di Hysaj: Rovella si salva per una regola! Ecco la spiegazione della decisione di Sarri che fa fuori l’albanese

Adesso è ufficiale: Fisayo Dele-Bashiru è stato reinserito nella lista Serie A, come comunicato dalla Lazio. Per Maurizio Sarri si tratta di una risorsa in più in un centrocampo già privo di Nicolò Rovella, fermo per diverse settimane dopo l’intervento per la pubalgia.

Il rientro del nigeriano comporta l’esclusione di Elseid Hysaj, ormai fuori dal progetto tecnico e destinato a lasciare la Capitale già a gennaio. Una scelta che ha suscitato domande nell’ambiente biancoceleste: a differenza di Rovella, infatti, Hysaj è perfettamente integro dal punto di vista fisico e avrebbe potuto garantire rotazioni importanti in una rosa che non abbonda certo di alternative.

L’interrogativo è inevitabile: perché la Lazio ha escluso Hysaj e non Rovella, soprattutto sapendo che con questa operazione vengono esauriti entrambi gli slot extra-mercato disponibili nella stagione? La risposta arriva dall’analisi pubblicata da Il Messaggero: Rovella rientra tra i quattro calciatori formati nei vivai italiani, requisito obbligatorio da rispettare nella compilazione della lista. Per questo motivo non era spostabile, a differenza del terzino albanese.

La scelta della società, dunque, non è stata tecnica ma regolamentare. Sarri riaccoglie Dele-Bashiru, utile anche in vista dei tanti impegni di dicembre, ma perde definitivamente Hysaj, che ora aspetta solo l’apertura del mercato per trovare una nuova destinazione.

