Dele-Bashiru fuori dalla lista della Lazio! Dallo “spoiler” della Serie A all’assenza dall’elenco dei giocatori scelti da Sarri: ecco cosa è successo

La Lazio ha deciso di fare marcia indietro riguardo al reintegro di Dele-Bashiru nella lista Serie A. Dopo le sensazioni delle ultime ore con il centrocampista nigeriano che avrebbe preso il posto di Niccolò Rovella, il club ha ritirato la sostituzione, confermando la posizione di Rovella, il cui intervento chirurgico per la pubalgia lo terrà lontano dai campi fino al 2026.

Il malinteso è nato a causa di un documento pubblicato sul sito ufficiale della Lega Serie A in occasione della “Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Nel comunicato, intitolato “JERSEY NAME MAGLIE SERIE A ENILIVE 25-26 – 12a GIORNATA”, sono stati indicati i calciatori di ogni squadra che avrebbero scelto di scrivere il nome di una donna importante della loro vita sulle maglie al posto del cognome. Tra i nomi presenti nella lista della Lazio, figurava anche Dele-Bashiru, con il nome “Nada”.

La società biancoceleste ha prontamente chiarito che si trattava semplicemente di un elenco relativo all’iniziativa delle maglie speciali per la giornata contro la violenza sulle donne, e che Dele-Bashiru non era stato effettivamente reintegrato nella lista Serie A. Pertanto, secondo la Lazio, non è stato trasmesso alcun cambiamento nella lista ufficiale dei calciatori disponibili.