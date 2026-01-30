De Rossi nel pre partita: «La Lazio avrà voglia di riscatto! Mi fido dei miei giocatori: sono maturi»

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato nel pre partita del match della 23a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato nel pre partita del match valido per la 23a giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

MATCH – «No non ci stavo pensando al passato, pensiamo alla partita che è fondamentale. La Lazio avrà voglia di riscatto: dobbiamo stare attenti».

RITIRO – «A prescindere dal risultato col Bologna, volevamo improntarlo così, non come un ritiro punitivo. Siamo consapevoli che il cammino è lungo e l’obiettivo distante. Sempre meglio arrivarci con la vittoria, i ragazzi stavano sotto pressione all’inizio della stagione, meglio respirare».

GIOCATORI – «I miei giocatori sono abbastanza maturi e mi fido, non hanno bisogno di raccomandazioni. Lo stadio vuoto è una novità ecco, non so che effetto farà, ma bisogna concentrarsi sul calcio. I calciatori che conosciamo hanno le loro qualità e dobbiamo disinnescare ciò che faranno i biancocelesti».

