De Laurentiis snobba la Conference: «È una stupidata». E su Champions ed Europa League...

Aurelio De Laurentiis – patron del Napoli – ha detto la sua sulle competizioni europee che impegnano le squadre di Serie A

Aurelio De Laurentiis ancora protagonista. Il patron azzurro – ospite di Wall Street Italia, nella trasmissione Smart Talk – ha parlato del momento attuale del calcio, soffermandosi sulle varie competizioni. Le sue parole:

LEGA E FIFA – «Il mondo del calcio è cieco. Tutti si sono dimenticati del Fair Play Finanziario. E il calcio non è solo passione, ma anche industria e se è industria non si può dimenticare. Uefa, Fifa e le Leghe dovrebbero operare per noi ed invece noi siamo semplicemente i loro feudatari. Il Napoli guadagna? Non è vero, ci stiamo leccando le ferite perché abbiamo perso 200 milioni di euro negli ultimi due anni. Il mondo del calcio non sa gestirsi, si fa il teatrino per gli altri».

COMPETIZIONI – «Noi come cretini ci prestiamo a giocare circa 50 partite all’anno. I 5 paesi più importanti devono fare un torneo tutto loro. Basta con queste competizioni farlocche come Champions, Europa e Conference League, quest’ultima è una stupidata. I giovani ci stanno abbandonando perché il campionato è farlocco e non è più competitivo. E vogliamo parlare della prossima stagione? Hanno stipulato un accordo per disputare un Mondiale in Qatar in inverno. Il Qatar ha il Psg che paga i grandi stipendi perché ogni minuto caccia fuori il petrolio».