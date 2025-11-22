Oscar Damiani rivela: «Con Tare chiudemmo l’arrivo di Rocchi e il suo rinnovo. Lui era determinato, ma non si trovava la quadra con Lotito. Alla fine andammo a Cortina»

Oscar Damiani ha raccontato a Tuttosport diversi aneddoti e trattative, tra cui quelle con Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio

Oscar Damiani, noto procuratore ed ex dirigente calcistico, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, dove ha ripercorso alcune delle trattative più significative della sua carriera, tra cui quelle con Igli Tare, all’epoca direttore sportivo della Lazio.

Damiani ha parlato con affetto e stima della determinazione e della capacità diplomatica del dirigente albanese, che si è rivelato determinante in alcune trattative complicate.

LA TRATTATIVA ROCCI – «Con Tare ai tempi della Lazio chiudemmo l’arrivo nella Capitale di Tommaso Rocchi e successivamente ci fu anche una lunga contrattazione per il rinnovo del contratto di quello che nel frattempo era diventato il capitano della squadra. Igli fu molto determinato nel concludere le trattative, ma non mancarono le difficoltà. A un certo punto non si trovava la quadra col presidente Lotito: così Tare si mise in mezzo per riuscire ad avvicinare le parti e arrivare all’intesa».

L’ANEDDOTTO A CORTINA – «Alla fine andammo tutti a Cortina e tra una pista di sci e l’altra riuscimmo a chiudere l’accordo. Senza il lavoro diplomatico di Tare sarebbe stato tutto più complicato. Tare è un decisionista, ma al tempo stesso cerca sempre di fare gli interessi del club per cui lavora. Sa essere aziendalista nel senso migliore della parola, senza però rinnegare le proprie scelte ed idee. Diciamo che tra Lotito alla Lazio e i tanti dirigenti presenti ora al Milan Igli ha sviluppato pure una vena da abile psicologo».

