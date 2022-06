Dalla Spagna: Lazio sempre in corsa per Denis Suarez

Calciomercato Lazio: secondo la stampa spagnola, i biancocelesti sarebbero sempre in corsa per Denis Suarez in uscita dal Celta Vigo

Nei primi giorni del mese di giugno, il nome di Denis Suarez è circolato in orbita Lazio salvo poi sparire nel marasma di ipotesi del mercato biancoceleste.

Il centrocampista spagnolo è in uscita dal Celta Vigo, la sua volontà è di andare via, e secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il club capitolino sarebbe ancora in corso per l’ex Barcellona. Oltre alla Lazio, anche Espaynol, Siviglia e Betis.