Da Cunha nel pre partita: «Giocheremo a testa alta contro la Lazio. Stiamo alzando il livello»

Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, ha parlato nel pre partita del match della 21a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, ha parlato nel pre partita del match valido per la 21a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciato per DAZN:

«Stiamo bene, abbiamo lavorato bene anche se dopo una sconfitta è sempre difficile. Oggi siamo pronti e a testa alta per sfidare la Lazio. Ho fatto tante cose a Como, la Serie A e la B, vedo che si alza il livello e sono contento qui».

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, avanti tutta per chiudere subito Giovane: Napoli e Juve sul talento del Verona