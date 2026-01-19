Avversari
Da Cunha nel pre partita: «Giocheremo a testa alta contro la Lazio. Stiamo alzando il livello»
Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, ha parlato nel pre partita del match valido per la 21a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciato per DAZN:
«Stiamo bene, abbiamo lavorato bene anche se dopo una sconfitta è sempre difficile. Oggi siamo pronti e a testa alta per sfidare la Lazio. Ho fatto tante cose a Como, la Serie A e la B, vedo che si alza il livello e sono contento qui».
