Curva Nord Lazio aperta con la Juve: ma c’è un rischio

Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha deciso per la sospensione condizionale della Curva Nord: settore aperto per Lazio-Juve

Curva Nord punita, ma resterà aperta nella gara tra Lazio e Juve. Il Giudice sportivo Mastrandrea ha deciso per la sospensione condizionale (un anno) della squalifica, scatterà alla prossima manifestazione discriminatoria.

Non passeranno altri cori antisemiti in Nord. Se si ripeteranno anche solo una volta, scatterà una doppia chiusura per il settore. Lo riporta Il Corriere dello Sport.