Cuesta dopo Parma Pisa: le parole del tecnico spagnolo dei crociati in vista sulla gara vinta contro i toscani e in vista della sfida contro la Lazio

Nel post partita di Parma Pisa, il tecnico dei crociati Carlos Cuesta, allenatore spagnolo classe 1995 tra i più giovani della Serie A, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria ottenuta contro la squadra toscana e per introdurre la prossima sfida contro la Lazio. Determinazione, adattamento tattico e maturità del gruppo sono stati i temi centrali del suo intervento.

SULLA VITTORIA CONTRO IL PISA – «Molto importante vincere oggi qua, partita molto tosta. C’era una squadra che ha messo tante palle in area, per farci difendere basso. Abbiamo provato a fare il massimo, una partita molto complicata con un Pisa che ha spinto tanto e ci ha abbassato di più di quello che volevamo. Ma nello stesso modo abbiamo cambiato modulo… fallo in questo modo mi rende orgoglioso. Momenti di buon gioco nel primo tempo, mentre nel secondo non abbiamo tenuto molto la palla ma adesso continuiamo a lavorare. Difeso tutti in 11, con tanta volontà»

SUL CARATTERE DEL GRUPPO E SU BENEDYCZAK – «Personalità non c’entra niente con età, siamo una squadra giovane ma hanno una personalità molto determinata… Benedyczak sta tenendo una linea molto positiva con il gol in Coppa Italia, soprattutto con la prestazione e il suo atteggiamento, la sua capacità per darci contropiede e gioco aereo. Una vittoria che rafforza e carica, ma allo stesso modo sappiamo che c’è un altro step. Ora proviamo a consolidare, vogliamo fare risultati di fila»

SU ORISTANIO E LE SCELTE TATTICHE – «Oristanio? Sicuramente la scelta più difficile che ho dovuto fare come allenatore… non è assolutamente colpa sua, per difendere meglio in quel lato avevamo bisogno di un altro difensore. Ci dispiace tantissimo ma so che ci darà tanto e ci è mancato molto»

SUGLI INFORTUNI – «Bernabé e Benedyczak hanno avuto problemi fisici. Non so ancora cosa precisamente»