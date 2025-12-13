Hanno Detto
Cuesta dopo Parma Lazio: «Episodi e lucidità, non atteggiamento. Non siamo stati precisi, la loro difesa è organizzata. Dobbiamo crescere»
Cuesta dopo Parma Lazio. Il tecnico analizza la sconfitta del Tardini arrivata in undici contro nove e individua i limiti mostrati contro i biancocelesti
Dopo la sconfitta del Parma contro la Lazio, maturata allo stadio Ennio Tardini, Carlos Cuesta, allenatore dei crociati e tecnico spagnolo tra i più giovani della Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione della sua squadra. Un’analisi lucida, senza alibi, nella quale Cuesta ha individuato nella mancanza di lucidità e nella gestione dei momenti chiave le principali cause del ko.
Il Parma ha provato a costruire gioco e a mettere pressione alla Lazio, ma si è spesso scontrato con l’organizzazione difensiva dei biancocelesti, mostrando difficoltà nell’ultimo passaggio e nelle scelte decisive. Cuesta ha spiegato come la squadra non sia riuscita a sfruttare le proprie qualità, pur producendo una mole di gioco importante.
ANALISI DELLA PARTITA – «Il calcio sono episodi e lucidità, non è una questione di atteggiamento. Non siamo riusciti a superare il blocco difensivo della Lazio, ci dispiace tanto. Adesso analizziamo e cerchiamo di migliorare per le prossime partite».
DIFFICOLTÀ OFFENSIVE – «Non siamo stati precisi, la difesa della Lazio è organizzata, abbiamo fatto tanti cross ma non siamo stati abbastanza lucidi. Loro hanno difeso bene, noi non abbiamo sfruttato le nostre qualità».
GESTIONE DEGLI EPISODI – «Questione di gestione delle espulsioni? Può essere un tema, era la prima volta che ci accadeva. Ti può portare a frenesia, alla volontà di avere il risultato immediatamente».
SGUARDO AL FUTURO – «So che è difficile ripartire, ma lo faremo. In questi mesi abbiamo trovato tante difficoltà, ma siamo riusciti sempre a sfruttarle come opportunità».
