 Cuesta dopo Parma Lazio: «La loro difesa è organizzata»
Hanno Detto

Cuesta dopo Parma Lazio: «Episodi e lucidità, non atteggiamento. Non siamo stati precisi, la loro difesa è organizzata. Dobbiamo crescere»

Cuesta dopo Parma Lazio. Il tecnico analizza la sconfitta del Tardini arrivata in undici contro nove e individua i limiti mostrati contro i biancocelesti

Dopo la sconfitta del Parma contro la Lazio, maturata allo stadio Ennio Tardini, Carlos Cuesta, allenatore dei crociati e tecnico spagnolo tra i più giovani della Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione della sua squadra. Un’analisi lucida, senza alibi, nella quale Cuesta ha individuato nella mancanza di lucidità e nella gestione dei momenti chiave le principali cause del ko.

Il Parma ha provato a costruire gioco e a mettere pressione alla Lazio, ma si è spesso scontrato con l’organizzazione difensiva dei biancocelesti, mostrando difficoltà nell’ultimo passaggio e nelle scelte decisive. Cuesta ha spiegato come la squadra non sia riuscita a sfruttare le proprie qualità, pur producendo una mole di gioco importante.

ANALISI DELLA PARTITA«Il calcio sono episodi e lucidità, non è una questione di atteggiamento. Non siamo riusciti a superare il blocco difensivo della Lazio, ci dispiace tanto. Adesso analizziamo e cerchiamo di migliorare per le prossime partite».

DIFFICOLTÀ OFFENSIVE«Non siamo stati precisi, la difesa della Lazio è organizzata, abbiamo fatto tanti cross ma non siamo stati abbastanza lucidi. Loro hanno difeso bene, noi non abbiamo sfruttato le nostre qualità».

GESTIONE DEGLI EPISODI«Questione di gestione delle espulsioni? Può essere un tema, era la prima volta che ci accadeva. Ti può portare a frenesia, alla volontà di avere il risultato immediatamente».

SGUARDO AL FUTURO«So che è difficile ripartire, ma lo faremo. In questi mesi abbiamo trovato tante difficoltà, ma siamo riusciti sempre a sfruttarle come opportunità».

