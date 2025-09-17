Cristante carica la Roma in vista del derby: «Settimana speciale, emozione unica indossare questa maglia»

Cristante carica la Roma in vista del derby contro la Lazio: «Settimana speciale, emozione unica indossare questa maglia». Le parole

In casa giallorossa cresce l’attesa per il derby della Capitale, una delle sfide più sentite e decisive della stagione di Serie A. A parlare, a margine dell’evento di inizio stagione organizzato dal Business Club AS Roma, è stato Bryan Cristante, centrocampista classe 1995, punto fermo della mediana romanista e della Nazionale italiana.

Cristante ha sottolineato come la settimana che precede la stracittadina contro la Lazio abbia un sapore del tutto particolare: “La settimana del derby non è mai una settimana come le altre. Ci stiamo preparando per arrivarci al meglio”, ha dichiarato.

Il numero 4 giallorosso, arrivato alla Roma nel 2018 e ormai leader tecnico e carismatico della squadra, ha ribadito il legame speciale con i colori capitolini: “Scendere in campo con la maglia della Roma per me è sempre un’emozione incredibile. Anche quando ho l’occasione di indossare la fascia da capitano provo sensazioni uniche”.

Parole che testimoniano non solo l’attaccamento alla maglia, ma anche la fiducia nel lavoro svolto dal gruppo sotto la guida di Gasperini oggi allenatore della Roma. Cristante non ha dubbi: “Abbiamo un grande allenatore, stiamo lavorando molto bene e dobbiamo continuare così”.

Il derby come crocevia della stagione

Il derby di Roma non è mai una partita come le altre: vale tre punti in classifica, ma soprattutto orgoglio e supremazia cittadina. Per la Roma, che punta a confermarsi nelle zone alte della Serie A e a proseguire il proprio cammino in Europa, la sfida rappresenta un banco di prova fondamentale.

La presenza di giocatori esperti come Cristante, capace di unire qualità tecnica e intelligenza tattica, sarà determinante per affrontare la pressione e l’intensità di una gara che spesso si decide sui dettagli.

Parole chiave per la Roma: continuità e mentalità

Le dichiarazioni del centrocampista mettono in evidenza due concetti chiave: continuità nel lavoro e mentalità vincente. Aspetti che Gasperini sta cercando di consolidare, puntando su un gruppo unito e motivato.

Con il derby alle porte, l’ambiente giallorosso si compatta: tifosi, squadra e staff tecnico guardano nella stessa direzione, pronti a vivere una delle notti più emozionanti della stagione calcistica romana.