Corsa Champions, ecco cosa succederebbe se la Lazio non centrasse l’obiettivo. Il possibile scenario. I dettagli

Come riporta il Corriere di Roma, in casa Lazio senza l’accesso alle coppe europee il club sarebbe costretto a rivedere al ribasso il proprio monte ingaggi.

In assenza di ricavi europei, diventerebbe complicato anche rinnovare i contratti in scadenza di Pedro e Matias Vecino. In bilico ci sarebbe anche il futuro di Romagnoli, in caso di mancata qualificazione, non si esclude una cessione per alleggerire ulteriormente il bilancio .Le scelte del club, insomma, saranno guidate più da criteri economici che sportivi.