Coronavirus, operatore sanitario con il nome di Immobile sulla tuta. Lui risponde: «Grazie di tutto eroe!» FOTO

Coronavirus, la bellissima foto di un operatore sanitario con il nome e numero di maglia di Ciro Immobile

Sono tantissimi i medici e gli infermieri che in questo mese sono in prima linea a combattere contro il coronavirus. Molti di loro sono costretti a turni estenuanti, spesso lontano dai loro cari per proteggerli, sempre pronti a tendere una mano o a dire una parola di conforto. La pericolosità del virus impone che chi è a contatto con i pazienti infetti usi tutte le protezioni necessarie compresa la tuta intera che copre il corpo da capo a piedi.

Alcuni di loro hanno attaccato a questa tuta le loro foto per far vedere i loro volti veri ai pazienti, altri sulle spalle hanno scritto il nome e il numero di maglia del loro idolo. Così è successo a Ciro Immobile che ha visto il suo nome sulle spalle di un operatore sanitario. Il bomber della Lazio ha postato la foto sul suo profilo Instagram con una frase: «Buonanotte eroe, grazie di tutto».