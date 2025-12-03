Coppa d’Africa, la Fifa “favorisce” la Lazio: svolta per le convocazioni! Ritardata la partenza di Dia e Dele-Bashiru, ecco quando andranno in ritiro

Svolta importante in vista della prossima Coppa d’Africa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Fifa avrebbe autorizzato i club a trattenere i propri giocatori convocati dalle rispettive nazionali fino al 15 dicembre. Una novità di peso che cambierebbe sensibilmente i piani della Lazio, impegnata in un periodo fitto di impegni prima della sosta.

Se la decisione verrà confermata in via definitiva, sia Boulaye Dia, attaccante senegalese classe 1996, sia Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano del 2001, resteranno a disposizione di Igor Tudor, allenatore biancoceleste, almeno fino alla trasferta del 13 dicembre contro il Parma. Una possibilità già anticipata nei giorni scorsi, ora avvalorata dalla nuova indicazione proveniente dagli organi internazionali.

Diversa la situazione di Belahyane, centrocampista marocchino del 2005: inserito nei pre-convocati del Marocco, non dovrebbe però rientrare nella lista definitiva. Il giovane talento resterà quindi a Formello per proseguire il lavoro con la squadra e mettersi a disposizione del tecnico nelle prossime settimane.

Impatto sulle prossime gare della Lazio

La nuova linea della Fifa consentirebbe alla Lazio di affrontare le prossime tre partite con la rosa quasi al completo: un vantaggio non indifferente in un momento decisivo della stagione. La società, nei giorni scorsi, era già stata in contatto con le federazioni di Nigeria e Senegal per chiedere di ritardare la partenza di Dele-Bashiru e Dia. L’apertura è poi arrivata direttamente dalla Fifa, che ha dato un vero e proprio assist al club biancoceleste.

